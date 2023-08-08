Ağustosta Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar kesinleşti!
Microsoft'un sahip olduğu oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e ağustos ayında eklenecek ve kaldırılacak olan oyunlar belli oldu.
Microsoft'un abonelik hizmeti 'Xbox Game Pass'e ağustos ayında eklenecek olan oyunlar resmiyet kazandı.
Öte yandan ağustos ayının ortasında bazı oyunları da abonelik hizmetinden kaldıracak. Bunlar arasında ise Death Stranding de yer alıyor.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:
- Celeste- 1 Ağustos
- A Short Hike - 3 Ağustos
- Broforce Forever - 8 Ağustos
- Limbo - 9 Ağustos
- Airborne Kingdom - 10 Ağustos
- Everspace 2 - 15 Ağustos
Ayrılacak oyunlar:
- Death Stranding- 15 Ağustos
- Edge of Eternity- 15 Ağustos
- Midnight Fight Express- 15 Ağustos
- Total War: Warhammer III- 15 Ağustos
Microsoft Xbox Microsoft Xbox Game Pass Microsoft Xbox Game Pass Core Microsoft Xbox mobil oyun mağazası
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Türkiye’ye tatile gelen gurbetçiler Avrupa’dan şikayetçi
- Bir ilde daha 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak