Ağustosta Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar kesinleşti!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:44

Güncelleme: 08.08.2023 - 08:44

Microsoft'un abonelik hizmeti 'Xbox Game Pass'e ağustos ayında eklenecek olan oyunlar resmiyet kazandı.

Öte yandan ağustos ayının ortasında bazı oyunları da abonelik hizmetinden kaldıracak. Bunlar arasında ise Death Stranding de yer alıyor.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:

Celeste- 1 Ağustos

A Short Hike - 3 Ağustos

Broforce Forever - 8 Ağustos

Limbo - 9 Ağustos

Airborne Kingdom - 10 Ağustos

Everspace 2 - 15 Ağustos

Ayrılacak oyunlar: