Ağustosta Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar kesinleşti!

Microsoft'un sahip olduğu oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e ağustos ayında eklenecek ve kaldırılacak olan oyunlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:44
Ağustosta Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar kesinleşti!
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Microsoft'un abonelik hizmeti 'Xbox Game Pass'e ağustos ayında eklenecek olan oyunlar resmiyet kazandı.

Öte yandan ağustos ayının ortasında bazı oyunları da abonelik hizmetinden kaldıracak. Bunlar arasında ise Death Stranding de yer alıyor.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:

  • Celeste- 1 Ağustos
  • A Short Hike - 3 Ağustos
  • Broforce Forever - 8 Ağustos
  • Limbo - 9 Ağustos
  • Airborne Kingdom - 10 Ağustos
  • Everspace 2 - 15 Ağustos

Ayrılacak oyunlar:

  • Death Stranding- 15 Ağustos
  • Edge of Eternity- 15 Ağustos
  • Midnight Fight Express- 15 Ağustos
  • Total War: Warhammer III- 15 Ağustos

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