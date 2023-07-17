Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core oluyor!
Microsoft'un resmi olarak henüz duyurmadığı ancak yolda olan Xbox Game Pass Core, Xbox Live Gold yerine geliyor.
Microsoft'un oyun tarafında başlattığı girişimlerden olan Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core halini alacak. Söylendiğine göre 1 Eylül itibarıyla bu değişiklik olacak ve Live Gold aboneleri aynı fiyatı ödemeye devam edecek. Abone olanlara her ay ücretsiz oyunlar sunan bu hizmet, Türkiye'de aylık 79.99 TL.
Xbox Live Gold will apparently transition to Xbox Game Pass Core on Sept 1st— Wario64 (@Wario64) July 17, 2023
-includes online multiplayer and various benefits
-same price as XBLG
-Existing XBLG subscribers will convert to Core
-includes 25 Game Pass titles
-GWG offers will endhttps://t.co/tRZU5pKdsv pic.twitter.com/NMoQqmPqB4
Game Pass kütüphanesinden gelecekler otomatik olarak Xbox Game Pass Core abonesi olacak ve 25'in üzerinde ücretsiz oyunla karşılaşacak.
Xbox Game Pass, Core, Konsol, PC ve Ultimate olmak üzere farklı seçenekler sunuyor.
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