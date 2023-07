Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core oluyor!

Microsoft'un oyun tarafında başlattığı girişimlerden olan Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core halini alacak. Söylendiğine göre 1 Eylül itibarıyla bu değişiklik olacak ve Live Gold aboneleri aynı fiyatı ödemeye devam edecek. Abone olanlara her ay ücretsiz oyunlar sunan bu hizmet, Türkiye'de aylık 79.99 TL.

Xbox Live Gold will apparently transition to Xbox Game Pass Core on Sept 1st



-includes online multiplayer and various benefits

-same price as XBLG

-Existing XBLG subscribers will convert to Core

-includes 25 Game Pass titles

