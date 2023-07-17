Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core oluyor!

Microsoft'un resmi olarak henüz duyurmadığı ancak yolda olan Xbox Game Pass Core, Xbox Live Gold yerine geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 12:34
Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core oluyor!
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Microsoft'un oyun tarafında başlattığı girişimlerden olan Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core halini alacak. Söylendiğine göre 1 Eylül itibarıyla bu değişiklik olacak ve Live Gold aboneleri aynı fiyatı ödemeye devam edecek. Abone olanlara her ay ücretsiz oyunlar sunan bu hizmet, Türkiye'de aylık 79.99 TL.

 

Game Pass kütüphanesinden gelecekler otomatik olarak Xbox Game Pass Core abonesi olacak ve 25'in üzerinde ücretsiz oyunla karşılaşacak. 

Xbox Game Pass, Core, Konsol, PC ve Ultimate olmak üzere farklı seçenekler sunuyor.


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