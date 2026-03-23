OpenAI, iş gücünü ikiye katlayabilir

OpenAI, diğer şirketlerden çalışanları kaparken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre şirket yapay zeka çalışmalarını hızlandırmak adına çalışan sayısını ikiye katlayabilir. Financial Times tarafından ortaya atılan iddialara göre şirketin çalışan sayısı 8 bin kişiye çıkabilir.

Şirketin mevcutta 4 bin 500 civarında çalışanı bulunuyor.

FT'ye göre OpenAI'ın 2026 hedeflerinde çalışan sayısını ikiye katlamak var. Bunun sebebi çalışanların direkt yapay zeka geliştirme süreçlerine dahil edilmek istenmesi.

Aktarılana göre şirket işe alma sürecini; ürün geliştirme, mühendislik, araştırma ve satış, işletmelerin yapay zeka araçlarını daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak için teknik ekipler gibi alanlarda gerçekleştirecek.