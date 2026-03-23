Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonunun çıkışı ertelendi mi?

Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen ilk katlanabilir ekranlı iPhone'u için Tim Long adlı bir analist erteleme olacak tahminini yaptı. Ona göre iPhone Fold olarak adlandırılan telefon yıl sonuna kadar tanıtılacak ama beklendiği gibi eylül ayında olmayacak.

Tahmine göre Apple aralık ayında yeni iPhone'u tanıtacak.

Tanıtım tarihinin ertelenmesindeki sebepler bilinmiyor ancak, üretim, tedarik ve benzeri durumlar tanıtımın gecikmesine neden olmuş olabilir.

Bunların yanı sıra en son katlanabilir ekranlı iPhone'un çift katmanlı ultra ince bir cama sahip olacağı söylenmişti. Çin merkezli Digital Chat Station tarafından aktarılan bu bilgilere göre, Apple, telefonda Ultra-Thin Glass ya da Ultra-Thin Flexible Glass kullanacak. Bu teknolojinin kullanılmasının sebebi ise ekrandaki baskıyı tek bir noktaya değil farklı katmanlara yayarak ekran ömrünü uzatacak bir yapı.