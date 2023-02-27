Airpods Pro’nun rakibi geldi: Xiaomi Buds 4 Pro
Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023 etkinliği kapsamında Xiaomi yeni ürünlerini tanıttı. Apple’ın kablosuz kulaklığı, Apple Airpods Pro’ya rakip olacak Xiaomi Buds 4 Pro’da tanıtıldı
İspanya’nın Barselona şehrinde Mobil Dünya Kongresi bugün başladı. Birçok teknoloji firması kongre kapsamında ürünlerini tanıtıyor. Bu firmalardan arasında Xiaomi de bulunuyor.
Xiaomi akıllı telefonların yanı sıra kablosuz kulaklığını da tanıttı. Xiaomi Buds 4 Pro isimli kulaklık, Apple’ın Airpods Pro 2. nesil kulaklığına rakip olacak.
Xiaomi Buds 4 Pro’da 11mm sürücüler kullanılıyor. Aktif gürültü azaltma sistemi ile 48 dB’e kadar performans gösteren kulaklık, SBC, AAC ve LHDC 4.0 ses özelliklerine sahip. Üç boyutlu ses özelliği desteği de bulunan cihazda ayrıca özel bir mod sayesinde 59 ms’lik ultra düşük gecikme süresi bulunuyor.
Kulaklığın şarj tarafında ise 9 saate kadar bir kullanım sunuyor. Kutusu ile birlikte ise bu süre 38 saate çıkıyor. Cihaz Xiaomi’nin kulaklığın kutusunda kullandığı hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada tamamen şarj oluyor. Ayrıca kulaklık 5 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım da sunuyor. Xiaomi Buds 4 Pro, toza ve suya dayanıklılık sertifikası IP54’e de sahip. Kablosuz kulaklığın fiyatı ise Avrupa’da 249 Euro olarak açıklandı.
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