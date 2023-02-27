Apple'dan önce davrandı: Xiaomi'nin AR gözlüğü tanıtıldı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:59

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:59

Artırılmış gerçeklik tarafında Facebook dahil olmak üzere Apple ve Samsung gibi teknoloji şirketleri hem çalışmalarını sürdürüyor hem de yeni ürünler üzerinde çalışıyorlar. Haliyle Xiaomi gibi şirketler de bu alanda çalışmalarını yapmak için adımlar atarken, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition tanıtıldı.

AR GLASS DISCOVERY EDITION NELER SUNUYOR?

MWC 2023 kapsamında tanıtılan AR gözlük, standart gözlüklere yakın bir tasarımla bizleri karşılıyor. Gözlüğü takan kişinin bulunduğu ortama sanal objeler yerleştirmeye olanak sağlayan gözlük, bünyesinde birden fazla kameraya da sahip bu yapısıyla Snapchat ve Facebook'un akıllı gözlüğüne benziyor.

El takibi yapan cihaz, el hareketleriyle boyutlandırma ve kaydırma yapmaya olanak sağlıyor. Magnezyum ve karbon fiber kullanılan gözlükte, 1.200 nit parlaklık sunan micro OLED ekranlar yer alıyor.

Snapdragon XR2 Gen 1 işlemcisinin yer aldığı gözlükte aynı zamanda silikon-oksijen anot batarya kullanılmış. Bu batarya Xiaomi'nin geliştirdiği bir güç kaynağı.