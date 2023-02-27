Xiaomi yeni amiral gemisi serisini tanıttı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:59

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:59

Birçok firma İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ürünlerini tanıtıyor. Bu firmalardan biri olan Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite'ı tanıttı. Cihazlar aslında Çin'de satışa çıkmıştı.

Bu kongre ile birlikte globale açılmış oldu. Cihazların üçünde de Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi bulunuyor.

Xiaomi 13, 6.36 inç, 2400x1080 çözünürlüğünde, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı bulunan bir ekran ile geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 gen 2 4nm işlemcisini kullanan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB dpolama alanı ile 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı seçenekleri ile yer alıyor.

Telefonun arkasında 50 Megapiksel (MP) ana, 12 MP ultra geniş, 10 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP geniş açılı bir kamera mevcut. Xiaomi 13'de 67W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters kablosuz şarj özelliği bulunan 4500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 999 Euro'dan satışa çıkacak.

Xiaomi 13 Lite'da ise 6.55 inç, 2400x1080 çözünürlüğünde, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı bulunan bir ekran var. Telefonun işlemci tarafında ise yine Snapdragon 7 Gen 1 4nm işlemci tercih edilmiş. Xiaomi 13 Lite'da 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Cihazda 50 MP ana, 8 MP geniş açılı ve 2 MP makro kameranın yer aldığı üçlü bir kurulum bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP ultra geniş ve 8 MP derinlik özelliği gören kamera yer alıyor. Batarya tarafında ise 67W hızlı şarj desteği bulunan 4500 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Telefonun 128 GB olan versiyonun fiyatı ise 499 Euro olarak açıklandı.

Xiaomi 13 ailesinin en üst versiyonu Xiaomi 13 Pro'da ise 6.73 inç büyüklüğünde, 3200x1440 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip, AMOLED bir ekran bulunuyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 2 4nm kullanılan cihazda, 12 GB RAM bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefoto bulunan üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel geniş açılı bir kameraya yer verilmiş. Xiaomi 13 Pro'nun batarya tarafında ise 120W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj özelliğine sahip 4820 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Telefonun 256 GB depolama alanı olan seçeneği 1299 Euro fiyat etiketi ile satışa çıkacak.