Kullanım alanı çok geniş: Xiaomi Band 8 için yeni görseller

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:00

Akıllı bilekliklerinin fonksiyonu ve fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. 18 Nisan yani yarın yapılacak etkinlikte yeni ürünlerini tanıtacak olan şirketin en dikkat çeken cihazlarından biri Band 8 oluyor.

TEK ŞARJ İLE 15 GÜN KULLANIM SUNACAK

Akıllı bileklik kolye olarak takılabildiği gibi aynı zamanda ayakkabı bağcığına da takılabiliyor ve o şekilde de kullanılabiliyor. Önceki modellere göre daha büyük bir ekrana sahip olduğu için deri kayışlarla takıldığında akıllı saat gibi de duruyor.

Farklı kayış seçenekleri de sunan Xiaomi, bu modelde 1.62 inçten biraz daha büyük bir AMOLED ekranı tercih edecek gibi duruyor.

Önceki sızıntılara göre bileklik en az 15 gün tek şarj ile kullanım sunabilecek.

Mi Band 8’in diğer özellikleri arasında ise şunların yer alması bekleniyor; suya dayanıklılık, uyku takibi, nabız ölçer ve GPS desteği. Bir diğer yandan NFC özelliğinin yer bulunacağı konuşuluyor.

Türkiye'de satılması beklenen ürünün diğer detayları da yarınki etkinlikten sonra belli olacak.