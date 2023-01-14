Akıllı insansız araştırma gemisi hizmete girdi

Zhuhaiyun adlı akıllı insansız araştırma gemisi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde kullanım için resmen teslim edildi.

Xinhua
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 09:23
Akıllı insansız araştırma gemisi hizmete girdi
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Çeşitli deniz testlerinden başarıyla geçen gemi, bağlı olduğu limana geri döndü.

Araştırma gemisi, otonom navigasyon ve uzaktan kumanda işlevlerine sahip. Geminin güç, itiş, yapay zeka ve operasyon destek sistemlerinin tümü bağımsız olarak Çin tarafından geliştirildi.

Geminin, denizlere ilişkin bilimsel araştırmalarda uygulamaya yönelik problemlerin çözümüne yardımcı olması amaçlanıyor.


Zhuhaiyun akıllı insansız araştırma gemisi Zhuhaiyun akıllı insansız araştırma gemisi

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