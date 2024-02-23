Akıllı saatiniz kan şekeri ölçüyor mu? Sahte olabilir

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:04

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:06

En çok kullanılan akıllı giyilebilir cihazlardan biri olan akıllı saatler, özellikle aktivite takibi ve sağlık verilerini göstermesi sebebiyle tercih ediliyor. Ancak Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan yeni bir uyarıyla bu saatlerde yer alan kan şekeri ölçüm değerlerinin dikkate alınmaması gerektiği söylendi. Bunun nedeni günümüzdeki söz konusu özelliğe sahip olduğu söylenen saatlerin kandaki glikoz miktarını ölçebilecek 'bir iğneye' sahip olmaması.

Bu yüzden FDA, hem bu iddiayı barındıran akıllı saatlerin ölçümlerine hem de benzer vaadi sunan akıllı yüzüklere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

'AKILLI CİHAZLAR İĞNESİZ KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ YAPAMAZ'

Sağlık sorunlarının takibi için Apple Watch ve pek çok akıllı saat modeli kullanılıyor. FDA'ya göre normalde diyabet rahatsızlıkları bulunan kişilerin kan şekerlerini düzenli ölçmesi gerekiyor ve bu ölçüm cihazının sundukları akıllı saatlerde bulunmuyor.

Samsung ve Huawei gibi giyilebilir akıllı ürünler geliştiren şirketler söz konusu teknolojiyi cihazlarına getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

FDA konuyla ilgili direkt şu açıklamayı yaptı:

"FDA, kendi başına kandaki glikoz değerlerini ölçmeyi ya da tahmin etmeyi amaçlayan hiçbir akıllı saate ya da yüzüğe izin, onay ya da hak vermemiştir."

Öte yandan akıllı saat tarafında Apple Watch ve akıllı yüzük tarafında da Oura FDA onaylı farklı giyilebilir teknolojilerle uyumlu çalışıyorlar. Örneğin burada kan şekeri değerlerini ölçebilen iğneler kullanan Dexcom G7 karşımıza çıkıyor. Ancak kandaki glikoz seviyesinin takibini tek başlarına yapmıyorlar. Öte yandan şu anda deri altına iğne ile girilmeden ölçüm yapabilen bir alet şu anda bulunmuyor.

Bloomberg geçen yıl Apple'ın iğne olmadan kandaki glikoz miktarını ölçebilecek bir buluş üzerinde çalıştığı aktarmıştı. Apple'ın bu buluşu yapsa da teknolojiyi nasıl küçülteceğini bulamadığı bunun için de karşımıza daha çıkmadığı bildirilmişti.

Samsung da Galaxy Ring akıllı yüzüğüne benzer bir teknolojiyi entegre etmek istediği biliniyor.