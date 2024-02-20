Apple Watch'un 10'uncu yılında beklenen özellikler

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:43

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:43

Akıllı saat tarafında dikkat çeken ve yeni modeliyle merak edilen Apple, söylenene göre yeni nesil akıllı saatlerinde 10'uncu yıla özel bazı özellikler ekleyecek. Sadece yeni özellikler değil aynı zamanda tasarım tarafında da önemli geliştirmeler olacak.

Apple eski tasarım ve katı özellikler çizgisinden çıkıyor. iPhone tarafında yenilikler getiren şirket, iPad ve Mac tarafında da bazı 'değiştirilmesi beklenmeyen' değişiklikler yaptı. Elbette bunlar küçük dokunuşlar olsa da ortaya çıktığı kadarıyla Apple Watch Series 10 ya da X olarak adlandırılacak akıllı saat, yeni sağlık takibi yapacak özelliklere sahip olacak.

YENİ NESİL APPLE WATCH HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Tasarımsal olarak da eklemelere sahip olması beklenen cihazın, kordon tarafında 'Vision Pro' gibi bir mekaniğin kullanılması gündemde. Buna göre saatin kayışları geçirmeli değil de 'manyetik' yapıda olacak. Yani yeni nesil akıllı saat serisi ince kasalı ve kordonun farklı yöntemlerle takıldığı bir yapıda olacak.

Bu tasarım değişikliği ile daha fazla pile yer ayrılacak, bu da daha uzun süre dayanacak bir Apple Watch ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.

Bunun yanı sıra microLED ekrana sahip 2,1 inç boyutlarda bir cihaz olacak. Ekran analisti Ross Young'a göre bu ekrana sahip akıllı saat bu yıl ya da en geç gelecek yıl gelecek. Ek olarak, daha büyük ekranlı bir saatin de yolda olduğu aktarılıyor.

Gazeteci Mark Gurman'a göre yeni akıllı saatte, kan basıncı izleme özelliği eklencek. Bu sayede tansiyon takibi ve hipertansiyonların tespit edilebileceği düşünülüyor.