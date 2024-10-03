Akıllı saatleri kullanılmaz hale getiren güncelleme

Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:42

Güncelleme: 03.10.2024 - 21:42

Apple yeni akıllı saat güncelleme sürümünün betasını yayınladı. Ancak yükleyen bazı kişiler Apple Watch'larını kullanamaz hale geldi. Beta sürümlerinin her zaman böyle bazı sorunlara yol açabileceği özellikle söyleniyor ancak böylesi bir kilitlenme uzun bir süredir yaşanmıyordu.

Yeni yayınlanan watchOS 11.1 beta 3 güncellemesini akıllı saatlerine yükleyen bazı kullanıcılar, saatlerinin donduğunu ve tamamen kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

APPLE WATCH'LARI KULLANILMAZ HALE GETİREN GÜNCELLEME

Reddit gönderilerinde konuyla ilgili onlarca yorum bulunuyor.

Söylenene göre kullanıcılar Apple Watch'larını bu beta sürümü yükledikten sonra saat birkaç dakika çalışıyor sonra verilen komutların hiçbirine yanıt vermiyor. Etkilenen Apple Watch'lar kapıtılıp açılsa bile aynı sorun devam ediyor. Sorunun çözümü için cihazların Apple'a götürülmeleri gerekiyor.

Bu sorun Apple'ın M4 işlemcili iPad Pro için sunduğu iPadOS 18 güncellemesini geri çekmesinin ardından yaşanmaya başladı.