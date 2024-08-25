iPhone 16 serisi, Apple Watch ve dahası! İşte tanıtım tarihi

Yayınlanma: 25.08.2024 - 00:16

Güncelleme: 25.08.2024 - 00:16

Apple ile ilgili haberleriyle bildiğimiz gazeteci Mark Gurman, iPhone 16 başta olmak üzere diğer tüm cihazlarını tanıtmayı planlayan şirketin etkinliği ne zaman yapacağını aktardı. Buna göre Apple'ın yeni etkinliği 10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

APPLE'IN YENİ ETKİNLİĞİ NE ZAMAN OLACAK? NELER TANITILACAK?

Apple tarafından resmi bir etkinlik tarihi açıklanmadı ancak Gurman'ın söylediği tarih önceki Apple etkinliklerinin tarih ve günlerine bakıldığı zaman tutarlı görünüyor. iPhone 16 serisi, yeni nesil Apple Watch 10 ve AirPods 4'ün tanıtılmasının beklendiği etkinlik aynı zamanda iOS 18'e de bakış atmayı sağlayacak.

Daha önce iPhone 16 hakkında pek çok sızıntı yapıldı. iPhone 16'da beklenen şeylerden biri ekranın iyileştirilmesi. Bunun yanı sıra sızdırılan bilgilerde Capture düğmesinin eklenmesi ve A18 Pro işlemciye geçileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra 48 MP ultra geniş açılı kameranın da cihazda yer alması bekleniyor.