Apple Watch Series 10, oldukça ince olacak! İşte diğer ayrıntılar

Yayınlanma: 07.09.2024 - 00:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 00:00

Apple Watch Series 10'nun uyku apnesini algılama özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni modelde yer alacak bu özellik, piyasaya sürülür sürülmez yer almasa da bu özelliği destekleyecek altyapıya sahip olacak.

APPLE WATCH SERIES 10 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Saatte, uyku takibini temele alan ve uyku apnesini de tespit edebilecek özellik, kişide bulunup bulunmadığını belirleyecek. Eğer belirlerse, sonrasında kişinin doktora görünmesini ve daha fazla test yaptırmasını önerecek.

Aslında özellik 2024 yılında sunulabilirdi ancak Apple bazı ciddi engellerle karşılaştı.

Hatırlatmak gerekirse, oksijendeki kan tespiti özelliği ABD'de Apple ve Masimo arasında yasal bir soruna dönüştü. Bu da yasal anlaşmazlık sebebiyle kan oksijen doygunluğuna odaklanan uyku apnesi ölçümü özelliğinin hemen kullanıcılara ulaşmasının önünde engel oluşturdu.

Yeni nesil Apple Watch Series 10, 9 Eylül'deki Apple etkinliğinde karşımıza çıkacak.