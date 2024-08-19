En çok satan Apple Watch modeli hangisi oldu?

Farklı Apple Watch modellerinin satış istatistiklerinin yer aldığı bir rapor yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 07:05
En çok satan Apple Watch modeli hangisi oldu?
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Apple'ın akıllı saatleri en çok satılan ürün gruplarından biri. Konuyla ilgili farklı araştırmalar da yayınlanıyor ancak analiz şirketi Consumer Intelligence Research Partners(CIRP) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre en çok satılan Apple Watch modelleri belli oldu. 

EN ÇOK SATILAN APPLE WATCH MODELLERİ HANGİLERİ?

Geçen yılın eylül ayında iPhone 15 ile birlikte tanıtılan Apple Watch Series 9, Haziran 2024 itibarıyla şirketin en popüler akıllı saat modeli konumunda. ABD'deki toplam Apple Watch satışlarının ise yüzde 43'ünü oluşturuyor. 

Apple'ın artık satmadığı ancak kullanıcıların çeşitli satıcılarda hala bulabildiği Apple Watch Series 8 yüzde 19 ile ikinci sırada yer alıyor. 

Bu iki model Apple Watch satışlarının neredeyse üçte ikisini oluşturdu.

Premium segmentte yer alan Apple Watch Ultra serisi ise toplam satışların yüzde 20'sini oluşturuyor.


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