iPhone ekranları güneş görünce neden kararıyor?

Yayınlanma: 14.07.2024 - 14:25

Güncelleme: 14.07.2024 - 14:25

iPhone ekranlarının parlaklığı yüzde 100 olmasına rağmen, güneşli günlerde ekran görülmeyecek kadar kararabiliyor. Bunun temel sebebi, güneş ışığının cihazı ısıtması olarak görülüyor. iPhone'lar başta olmak üzere pek çok akıllı telefon ve elektronik cihaz yüksek sıcaklıkta çalışmaması gerektiği gibi çalışıyor.

iPHONE EKRANLARI YÜKSEK PARLAKLIKTA NEDEN KARARIR?

iPhone'lar şarja takılıyken fazla ısınırsa 'şarj etmeyi' bile durduruyor. Bu yüzden yüksek sıcaklık altındayken, telefonları uzun süre kullanmamak gerekiyor.

Telefonlarda aktif bir soğutma sistemi olmadığı için kısa süre içinde yüksek sıcaklıkları düşüremiyorlar. Bu da farklı reaksiyonlar almaya neden oluyor. iPhone ekranı da güneşe uzun süre maruz kaldığında kararmaya başlıyor.

iPhone'lar fazla ısındıklarında performansı da düşebiliyor. Oyun oynarken ya da görüntülü konuşurken bu performans kaybını daha fazla hissetmek mümkün hale geliyor. iPhone'larda cihazları soğutmak için ekran karartması bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.