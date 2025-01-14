Akıllı telefon satışları iyi gitmiyor: Apple ve Samsung düşüşte

Yayınlanma: 14.01.2025 - 19:22

Güncelleme: 14.01.2025 - 19:22

2024 yılını geride bıraktığımız şu günlerde geçen yılın akıllı telefon satışlarına yönelik son 3 ayki veriler geldi. Buna göre ne Apple ne de Samsung yükselişte. International Data Corporation (IDC) tarafından açıklanan bu veriler tahminlere göre hazırlanıyor.

Apple ve Samsung’un satışlarının düşüş gösterdiğini ortaya çıkartan yeni verilere göre Apple yüzde 4,1 ve Samsung yüzde 2,7 düşüş yaşamış.

Dünya çapında iPhone satışları son üç ayda 76,9 milyon oldu, bu ise yüzde 4,1'lik düşüşe tekabül ediyor. Samsung tarafında ise yüzde 2,7'lik düşüş yaşanarak satışlar 51,7 milyona kadar gerilemiş oldu.

Yayınlanan verilerde liderlikte yine Apple bulunuyor. Apple yüzde 18,7 ile en çok satış yapan marka olurken onu ikinci sırada yüzde 18 ile Samsung, üçüncü sırada yüzde 13,6 ile Xiaomi takip ediyor.

Öte yandan 2024 yılının dördüncü çeyreğinde dünya çapında en çok satılan telefonların yüzde 56'sı Çin merkezli şirketlere aitti ve bu piyasanın ülke tekeline gireceği korkularını tetikliyor.