Aktif kullanılan Instagram özelliği gönderilere de geliyor

Yayınlanma: 25.07.2023 - 22:44

Güncelleme: 25.07.2023 - 22:44

Instagram için pek çok yeni özellik yolda olsa da daha önce ortaya çıkmayan yeni bir özellik kullanıma açıldı. Bir süredir test edilen yeni özellik, platformda yer alan ve aktif olarak kullanılan 'yakın arkadaşlar' temasını odağına alıyor.



INSTAGRAM GÖNDERİ TARAFI İÇİN DE 'YAKIN ARKADAŞLAR' ÖZELLİĞİNİ GETİRİYOR



Kullanıcılar artık gönderi paylaşırken belirli kişileri hedef alabilecek. Özelliğe göre gönderi paylaşımı yaparken kullanıcıya hedef kitle sorulacak ve buradan herkes ya da seçilen kişilere gösterme/göstermeme yapılabilecek.



iOS tarafı için sunulan özellik seçilen yakın arkadaşlara özel gönderi paylaşmaya olanak tanıyor.

Bütün kullanıcılara sunulup sunulmayacağı henüz belli olmasa da özelliğin ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

