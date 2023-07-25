Aktif kullanılan Instagram özelliği gönderilere de geliyor

Instagram'ın hikayeler bölümünde yer alan 'yakın arkadaşlar' özelliği gönderi tarafı için de geliyor. Özellik bazı kullanıcılara sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 22:44
Aktif kullanılan Instagram özelliği gönderilere de geliyor
Abone Ol google-news

Instagram için pek çok yeni özellik yolda olsa da daha önce ortaya çıkmayan yeni bir özellik kullanıma açıldı. Bir süredir test edilen yeni özellik, platformda yer alan ve aktif olarak kullanılan 'yakın arkadaşlar' temasını odağına alıyor.

INSTAGRAM GÖNDERİ TARAFI İÇİN DE 'YAKIN ARKADAŞLAR' ÖZELLİĞİNİ GETİRİYOR

Kullanıcılar artık gönderi paylaşırken belirli kişileri hedef alabilecek. Özelliğe göre gönderi paylaşımı yaparken kullanıcıya hedef kitle sorulacak ve buradan herkes ya da seçilen kişilere gösterme/göstermeme yapılabilecek.

iOS tarafı için sunulan özellik seçilen yakın arkadaşlara özel gönderi paylaşmaya olanak tanıyor.

Bütün kullanıcılara sunulup sunulmayacağı henüz belli olmasa da özelliğin ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.


Instagram Instagram özellikleri Instagram yakın arkadaşlara post

İlgili Haberler

Instagram'a Photoshop özelliği yolda

Instagram'a Photoshop özelliği yolda
Twitter da Instagram gibi olmak istiyor! Yeni özellikler yolda

Twitter da Instagram gibi olmak istiyor! Yeni özellikler yolda
Kanada hükümeti Facebook ve Instagram’daki kamu reklamlarını askıya alacak

Kanada hükümeti Facebook ve Instagram’daki kamu reklamlarını askıya alacak

En Çok Okunan Haberler