Instagram'a Photoshop özelliği yolda

Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Instagram'a yapay zeka destekli yeni bir araç eklenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:00
Instagram'a Photoshop özelliği yolda
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Meta'nın popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yeni bir özellik ile gündeme geldi. Mobil uygulamalara gelecek yeni özellikleri bulup bunları da yayınlayan Alessandro Paluzzi, Instagram'ın hikayeler kısmına eklenecek yeni özelliği paylaştı. 

Bu özelliğe göre kullanıcılar fotoğraflardan istenmeyen nesneleri silebilecek. Tıpkı photoshop uygulamalarında olduğu gibi. Yapay zeka destekli bu araç, düzenleme yaparken kullanılabilecek.

Instagram'a fotoğraf atmak isteyenlerin farklı uygulamalar kullanarak yapabildikleri 'arka plandaki ya da fotoğraftaki' nesneleri kaldırma olayı uygulamanın yerleşik özelliği haline gelebilir. 

Ekran görüntüsü olarak paylaşılan özellik, hikayeler bölümüne girildiğinde paylaşım yapılmak üzereyken, yukarada yer alan metin ekleme bölümünün yanına eklemlenecek. Bu yeni özelliğin nasıl olacağı ya da nasıl kullanıcıların karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.


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