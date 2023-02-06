Aktif olarak kullanılan Apple cihazlarının sayısı açıklandı

Kısa bir süre önce Apple'a dair veriler açıklandı. Aktif olarak kullanılan iPhone, iPad ve Mac gibi cihazların kullanıcı sayısı da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:20
Aktif olarak kullanılan Apple cihazlarının sayısı açıklandı
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Apple şirkete dair verileri kısa bir süre önce açıkladı. Açıklanan verilerde 2019 yılından bu yana satışlarda önemli bir düşüş olduğu aktarılsa da Apple cihazlarını kullanan aktif kullanıcı sayısı şirketin yüzünü güldürüyor.

2 MİLYARI AŞMIŞ DURUMDA

Apple daha önce 2020 yılının başlarında 1.5 milyar aktif cihazlarının olduğunu duyurmuştu. 2022 yılının verilerine göreyse bu kullanıcı sayısı 2 milyarı aşmış durumda. 

Pandemi kaynaklı önemli tedarik problemleri yaşayan Apple, bunu 2023 yılında aşmayı planlasa da 2022 yılındaki veriler şirketin beklentilerini aşamadı. Direkt Apple CEO'su Tim Cook tarafından açıklanan verilerde, 2 milyarın üzerinde aktif Apple kullanıcısının olduğunu ve ilerleyen dönemde daha da üstüne çıkmak istediklerini söyledi. 

Android tarafta ise Google'ın direkt Play Store'a erişimi olan cihazlar üzerinden açıkladığı 3 milyar aktif cihaz verisi var. 2021 yılında açıklanan bu sayının üzerinden bir süre geçtiği için çok daha yükseldiğini söylemek mümkün. Öte yandan Google Play Store üzerinden cihaz sayıldığı için sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. 


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