iPhone yavaşlatma davası sonuçlandı: Bu sefer Apple kazandı!
Apple'ın iPhone'ları yavaşlattığına yönelik görülen davadan beklenmeyecek bir sonuç ortaya çıktı.
Apple'ın başı 6 yılı aşkın bir dava ile belaya girmişti. Açılan dava temelde yeni güncellemelerle eski iPhone'ları yavaşlattığı ve bu sebeple bir nevi 'yeni iPhone almayı zorunlu kılmasıyla' açılmıştı. Yapılan testler sonucunda Apple'ın gerçekten de iPhone'ları yavaşlattığı ortaya çıkmıştı.
APPLE GÜNEY KORE'DEKİ KULLANICILARA ÖDEME YAPMAYACAK
Şirket ise 2 yıldan daha eski modellerde bu durumun olmadığını söylese de daha eski modellerde bu durumu kabul etmişti. Kullanıcıları batarya değiştirmeye ya da direkt telefon değiştirmeye sürükleyen süreç Apple'ın davaya konu olmasına neden olmuştu.
Batterygate olarak adlandırılan süreçteki davalardan birinde Apple'ın Güney Kore'de 9.800 iPhone kullanıcısına 1.64 milyon dolar ödemenmesi isteniyordu. Ancak süreç beklendiği gibi işlemedi ve Güney Kore'deki mahkeme davayı reddetti. The Korea Herald'da yer alan habere göre davacılar yalnızca 'ödeme almayı' kaybetmedi aynı zamanda dava masrafları ve diğer masrafları da kendileri karşılamak zorunda.
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