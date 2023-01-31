Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı cihazı için yeni bilgiler

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:30

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:30

Apple analisti Ming-Chi Kuo, özellikle de tablet kullanmayı seven tüketicileri heyecanlandıracak önemli bir açıklama yaptı. Twitter'da paylaşımlar yapan ve bu paylaşımlarda Apple'ın geleceğe yönelik planlarını aktaran Kuo, Apple'ın bir değil iki yeni tablet üzerinde çalıştığını belirtti.

Apple analistine göre şirket, bir süredir yeni bir iPad mini üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu iPad mini, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Kuo, yeni iPad'in hangi özelliklerine sahip olduğuna ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Ancak daha önceki dönemlerde yeni nesil iPad mini'de 120 Hz ProMotion ekran bulunacağı ifade edilmişti.

Yine de bu iddiaları kanıtlayan bir açıklama veya gelişme yok.

GEÇEN YILIN EYLÜL AYINDA TANITILAN iPAD'DEN DAHA GELİŞMİŞ OLACAKLAR

Eylül 2021'de gerçekleştirilen lansmanda tanıtılan iPad mini, 8,3 inç boyutunda bir ekrana, A15 Bionic işlemciye ve Touch ID'ye sahipti. 2023 sonu veya 2024 başında tanışacağımız söylenen yeni iPad mini, muhtemelen A15 Bionic'in gelişmiş bir versiyonuna veya A16 Bionic'e sahip olacaktır. Ayrıca Touch ID yerine Face ID teknolojisini de bu tablette görebiliriz.

Webtekno'nun haberinde yeni iPad mini'nin 2024'ün ilk çeyreğinde seri üretime başlama olasılığı daha yüksek olduğu aktarılıyor. Haliyle, önümüzdeki 9-12 ay içerisinde yeni bir iPad gelmeyebilir. Ancak 2024'te başka bir iPad gelebilir: Hem katlanır ekranlı hem de karbon fiber ayaklı.

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, yine 2024 yılında daha büyük bir bomba patlatacak. Analistin iddiasına göre şirket, 2024 yılında hem katlanabilir ekranı olan hem de karbon fiber malzemenin kullanıldığı bir tabletle daha karşımıza çıkacak. Ekran endüstrisi için önemli bir bilgi kaynağı olan Ross Young ise bu cihazın 2026 veya 2027 gibi piyasaya sürüleceğini, ekran boyutunun ise 20 inç olacağını söylemişti. Kuo, bununla ilgili net bir şey söylemedi.