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Haziran ayında en güçlü Android telefonlar açıklandı

Haziran ayında en güçlü Android telefonlar açıklandı

5.07.2026 18:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haziran ayında en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu her ay en güçlü Android telefonların bir listesini yayınlıyor. Haziran ayına ait veriler de yeni yayınlandı.
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AnTuTu tarafından yapılan performans testleriyle belirlenen en güçlü Android telefonlar için haziran ayı listesi açıklandı. Buna göre listede yer alan en güçlü telefonların büyük bir kısmı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip. 

Haziran ayında en güçlü Android telefonlar:

iQOO 15 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)

Red Magic 11S Pro Plus (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 

iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 

Vivo X300 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 

Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 

Honor WIN (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 

OPPO Find X9 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 

Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 

iQOO 15T (MediaTek Dimensity 9500) 

Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)

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