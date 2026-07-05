Haziran ayında en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu tarafından yapılan performans testleriyle belirlenen en güçlü Android telefonlar için haziran ayı listesi açıklandı. Buna göre listede yer alan en güçlü telefonların büyük bir kısmı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip.
Haziran ayında en güçlü Android telefonlar:
iQOO 15 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
Red Magic 11S Pro Plus (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
Vivo X300 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
Honor WIN (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
OPPO Find X9 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
iQOO 15T (MediaTek Dimensity 9500)
Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)