Alibaba'dan DeepSeek'e rakip: QwQ-32b

Yayınlanma: 07.03.2025 - 18:49

Güncelleme: 07.03.2025 - 18:49

Yapay zeka destekli araçların sayısı her geçen gün artarken, Alibaba QwQ-32b (Quan-with-Questions)aracı duyuruldu. Açık kaynaklı olarak sunulan model, akıl yürütme modelini olarak da tanımlanıyor ve temelde DeepSeek'e rakip gibi dursa da ChatGPT'ye de rakip olacak.

ALIBABA'DAN YENİ DEEPSEEK RAKİBİ MODEL

Daha az parametri ile yüksek bir performans sunmayı vadeden QwQ-32b, söylenene göre 32 milyar parametreye sahip.

DeepSeek-R1 ise 671 milyar parametreye sahip. Basit sorulara ayrıntılı cevaplar verebilen QwQ-32b, yanıt verme sürecini şeffaf şekilde aktarıyor.

Öte yandan ChatGPT ve diğer modellerin aksine QwQ-32b'ye politilik meseleler sorulduğunda bunu uygunsuz olarak işaretlediği için ya yanıt vermesi uzun sürüyor ya da ayrıntılı cevaplar alamıyorsunuz yani hassas konularda bazı kurallar bulunuyor.