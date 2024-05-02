'Allah' adını açık artırmaya çıkardılar
Telegram uygulaması için, telefon numarası ve kullanıcı adlarını internet üzerinden kripto ödeme sistemiyle satışa sunan fragment.com adlı internet sitesi, “Allah” adını yaklaşık 5 milyon dolardan açık arttırmaya sundu.
Kişi ve grupların anonim olarak haberleşmesine olanak tanıyan, Rusya menşeili uluslararası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, seçeceğiniz kullanıcı adı ile profil oluşturmanıza olanak tanıyor.
İnternet sitesi fragment.com ise bu kullancı adlarını ve Telegram uygulaması içerisinde kullanılabilen telefon numaralarını önceden satın alarak, kripto para karşılığında çeşitli fiyatlardan satışa çıkarıyor.
SATIŞTA OLANLAR VE SATIN ALINANLAR
Sitede kullanıcı adları aratıldığında, Allah (.t.me) uzantılı profil adının, yaklaşık 4 milyon 880 bin dolar (yaklaşık 160 milyon TL) açılış fiyatı ile açık artırmaya sunulduğu; aynı şekilde, Hz. İsa'yı niteleyen 'Jesus' kullanıcı adının ise yaklaşık 500 bin dolardan açık artırmaya çıkarıldığı görüntülenebiliyor.
Bu kullanıcı adlarının satış fiyatlarının, açılış fiyatlarından daha yüksek olması, açık artırmanın doğası gereği mümkün, fakat son tutarın ne kadar olacağını tahmin etmek zor.
Öte yandan, sitede arama yapıldığında, Recep Tayyip Erdoğan, Kuran, İslam, Türkiye ve Musa isimlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından satın alınmış olduğu görülüyor.
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