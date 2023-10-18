Alternatif Pinokyo oyunu Lies of P'den büyük başarı! Satış rakamları açıklandı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:47

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:47

Oyun stüdyoları Neowiz ve Round8 Studio tarafından geliştirilen "Lies of P" 18 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S, Steam platformlarına çıkış yapmıştı. Soulslike türünde yer alan oyun, Pinokyo'nun klasik peri masalı hikayesini değiştirerek daha karanlık bir tarzda oyunculara sunmuştu.

Şimdi ise çıkışının ardından oyunun ne kadar sattığı açıklandı. Microsoft'un abonelik platformu Xbox Game Pass'te olmasına rağmen Lies of P bir ayda 1 milyon adet satış yaptı.

Neowiz'in eş CEO'su Seungchul Kim, bu başarının Kore'den çıkan konsol oyunlarının küresel arenadaki potansiyelini gösterdiğini belirterek, "Lies of P projesi Neowiz ve Round8 Studio için zorlu bir çabaydı ve bu oyunla başardıklarımızdan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Bu başarının ardından "Lies of P" için gelecekte DLC (ek içerik) veya devam oyunu olasılığı konuşuluyor.Neowiz, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmazken, stüdyo "hazır olduğunda Lies of P için planlanan içeriklerin bir yol haritasını sunacaklarını" söyledi.