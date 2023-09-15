Spider-Man'in ikinci oyunundan yeni fragman geldi!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:29

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:29

Eylül 2023 State of Play etkinliğinde Sony ve Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 oyununun içerisinde bulunan genişletilmiş New York Şehri'ni tanıttı.

ŞEHRİN BÜYÜKLÜĞÜ 2 KATINA ÇIKTI

Geliştiricilere göre, Queens ve Brooklyn bölgelerinin de eklenmesiyle birlikte oynanabilir alan, önceki oyunlara göre neredeyse iki kat daha büyük hale geldi. Kıdemli Kreatif Direktör Bryan Intihar, "Fark edeceğiniz ilk şey, şehrimizin büyüklüğünün aşağıdaki ilavelerle neredeyse iki katına çıkmış olduğudur" dedi.

Marvel's Spider-Man 2'de, New York'un ikonik ilçeleri Queens ve Brooklyn keşfedilebilecek. Ayrıca oyuna eklenen ağ kanatları, ağ salınımı ile birleşerek şehri yepyeni bir şekilde ve daha yüksek hızlarda dolaşma olanağı sunuyor.

PETER PARKER VE MİLES MORALES ARASINDA GEÇİŞ OLACAK

Oyunda Queens'in mahallelerinden Coney Adası'na kadar farklı bölgelerin keşfi, oyunculara unutulmaz mekanlar sunacak. Ayrıca, oyunda Peter Parker ve Miles Morales karakterleri arasında sorunsuz bir geçiş yapma imkanı bulunacak. Her iki karakterin farklı hikayeleri ve aktiviteleri olacak, ancak bazıları oyuncuların tercihine göre Peter veya Miles olarak oynanabilecek.

65 FARKLI KOSTÜM BULUNUYOR

Oyunda yer alan çeşitli kostümler, çizgi romanlardan ve filmlerden esinlenerek tasarlandı. Toplamda 65 kostüm bulunuyor ve oyuncular bazı kostümlerin alternatif renk gölgelendirmelerini de açabilecekler.

Marvel's Spider-Man 2, 20 Ekim'de PlayStation 5 için piyasaya sürülecek ve ilerleyen dönemde PC platformuna gelmesi bekleniyor.



