Yılın oyunu deniyordu; Starfield'dan beklenmeyen sonuç

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:47

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:47

Daha çıkmadan yılın oyunu olacağı söylenen Starfield'ı beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de oldu.

Beklentiyi çok yükselten Bethesda, bazı oyunseverlere vaat ettiklerini veremedi. Oyun, ilk yayınlandığında sistem sorunlarıyla oyuncuları çileden çıkartırken, bu soru Bethesda'nın başındaki kişiye sorulduğunda, 'optimizasyon sorunu yok, bilgisayar sistemlerinizi güçlendirin(bilgisayar değiştirin)' yorumunu yapmıştı. Bu yorum ardından topa tutulan Todd Howard, oyunun daha fazla eleştirilmesine neden oldu.

STARFIELD NEDEN EN SEVİLMEYEN BETHESDA OYUNU OLDU?

Starfield aslında genel olarak beğenildi. Steam'de yüzde 72 olumlu yorum yapılsa da SteamDB verilerine bakıldığında oyunun detaylı analizi ortaya çıkıyor. Burada oyun için olumsuz eleştirilerin de çok olduğu ve Bethesda'nın en az beğenilen oyunu olduğu fark ediliyor.

Fallout serisinin hayranları tarafından pek de sevilmeyen Fallout 76'nın altında kalan Starfield'ın sevilmeyen bazı yönleri var. Envanter sistemi, harita, görev günlüğü ve takibi, yapay zeka, kara araçlarının olmaması ve hantal bir kullanıcı arayüzüne eşlik eden menüsünün olması bunlardan yalnızca birkaçı.

Oyun tam anlamıyla bir açık dünya olarak sunulsa da kesintisiz bir açık dünya deneyimi de sunmuyor.

Starfield tarafında yaşanan bir talihsizlik de Baldur's Gate 3 ile benzer zamanlarda çıkması. Her iki oyun da RPG ve birbirleriyle kıyaslanıyorlar. Baldur's Gate 3 tarafında kusursuz işlenen ana tema ve sistemsel sorunların ya olmaması ya da çok az olması oyunseverleri Starfield'da yaşanan problemleri deha fazla eleştirmesine neden oluyor. Her iki oyunu da oynayanlar en büyük kıyaslamayı yapıyor ve internet alemini ikiye bölüyor.