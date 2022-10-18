Amazon'un internet uyduları Pentagon'a da hizmet edecek
Pentagon, Amazon'un geniş bant internet erişimi sağlamak için kuracağı Kuiper uydu takımyıldızını kullanacak. Uydular ABD ordusuna veri aktarma görevi görecek.
California'daki MilSat sempozyumunda konuşan ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Geliştirme Ajansı Direktörü Derek Tournear, Amazon'un gelecekteki Kuiper takımyıldızı uydularından bazılarının ABD Savunma Bakanlığı uyumlu lazer iletişim terminalleriyle donatılacağını söyledi.
DonanımHaber'de yer alan habere göre Amazon, 2019 yılında aynı adı taşıyan bir uydu takımyıldızı inşa etmek için Kuiper bölümünü kurdu. Amerikan e-ticaret devi, bu uyduları geniş bant internet erişim hizmeti sağlamak için kullanmayı planlıyor.
10 MİLYAR DOLARLIK FIRLATMA ANLAŞMASI
Takımyıldızdaki toplam uydu sayısının 3.000'i geçmesi bekleniyor. Amazon halihazırda üç hizmet sağlayıcı ile fırlatma sözleşmesi imzalamış durumda. Yaklaşan fırlatmaların toplam maliyeti 10 milyar doları aşıyor.
ABD Uzay Kuvvetleri üst düzey yöneticisi bu uyduların ABD ordusu tarafından da kullanılacağını söyledi. Bu amaçla Amazon, dünyanın dört bir yanındaki askeri güçlere hızlı bir şekilde veri aktarmak için bazı uydulara özel terminaller kuracak.
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