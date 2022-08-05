Amazon iRobot'u satın alacak

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:25

E-ticaret devi Amazon çevrimiçi ev aletleri sektörünün merkezinde yer alma çabaları kapsamında iRobot şirketini 165 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada hisse başına 61 dolar ödeneceği kaydedildi. Teklif edilen fiyatın duyurudan önce iRobot’un kapanış fiyatına göre yüzde 22 primli olduğu belirtildi. Duyuruya göre Colin Angle şirketin CEO’su olarak kalmaya devam edecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Amazon Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Limp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni müşterileri kazanmak için farklı yollar keşfetmek için iRobot ekibiyle çalışmak için heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Amazon bir süredir çevrimiçi cihazlar piyasasına girerek Alexa sesli yardımcı yazılımını ve Echo akıllı hoparlörlerinin kullanımını artırmak için çalışıyordu. Kullanıcılar hali hazırda Alexa yazılımını Roomba vakumlarında kullanabiliyor. IRobot da bazı yazılımlarını Amazon Web Services sunuclarında kullanabiliyor.

AKILLI EV ALETLERİ PİYASASININ MERKEZİNE YERLEŞEBİLİRLER



E-ticaret devi birkaç yıl önce akıllı telefon piyasasında denediği hızlı girişin başarıslığa uğraması sonrası büyük bir yol kat etti. Şirket geçtiğimi birkaç yıl içinde her sene birkaç yeni ürün çıkararak kendisini akıllı ev aletleri piyasasının merkezine yerleştirmeye çalışıyordu.

IRobot, Amazon'a ev temizlik cihazlarında kendi tasarımlarını öne çıkarabilecek bir isim veriyor. Geçen sonbaharda Amazon, ünlü çizgi dizi Jetsons benzeri bir geleceği başlatması veya en azından işaret etmesi beklenen Astro adında bir ev robotu piyasaya sürdü. Astro olarak adlandırılan üç tekerlekli cihaz, yaklaşık 1.450 dolara satılacaktı. Ancak, hâlâ sınırlı bir sunumda olan Astro, tüketiciler arasında beklenen etkiyi yaratmadı.