Amazon, 2026'da yapay zekaya harcayacağı meblağı açıkladı

Şirketlerin yapay zeka çılgınlığı artarak devam ediyor. Amazon, 2026 yılı boyunca yapay zekaya yapacağı yatırıma yönelik açıklama yaptı. Şirket sadece bu yıl 200 milyar dolarlık yapay zeka harcaması yapmayı planlıyor. Amazon'un bu açıklaması ardından şirketin hisselerinde düşüş yaşandı.

Yapay zekaya yatırım yapan devasa şirketlerden biri olan Amazon, 2025 yılında yapay zeka veri merkezleri, çip ve benzeri için yaklaşık 130 milyar dolar harcama yapmıştı.

Şirket, 2026 yılında bu harcalamaları artırmayı ve 200 milyar dolara çıkartmayı planlıyor.

Amazon'un yaptığı açıklama sonrası hissesi yüzde 10,30 oranında düştü. Düşüşteki en büyük etkenin 'belirsizlik' olduğu söyleniyor. Yatırımcılar şirketin yaptığı bu yatırımların geri dönüşünün olup olmayacağını bilmiyor. Belirsizlik de endişeyi beraberinde getiriyor.

Amazon CEO'su Andy Jassy ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında yapılması planlanan harcamaların çoğunlukla Amazon Web Services(AWS) tarafı için ve yapay zekanın getirdiği iş yüklerinde kullanılacağını belirtti.

Şirketin bulut bilişim tarafı AWS yılın dördüncü çeyreğinde gelir artışı kaydetti. Aktarılana göre yüzde 24 gelir artışı yaşanarak 35,6 milyar dolara ulaştı.