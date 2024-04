Amazon Prime'ın yeni dizisi Fallout zirveye yaklaşıyor: 2. sezon onayını aldı mı?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 01.05.2024 - 00:24

HBO'nun sevilen dizisi The Last of Us'ın başarısından sonra video oyunu uyarlamalarının popülerliği artmaya devam ediyor.

Bir Amazon temsilcisinin açıklamasına göre, Fallout'un yayınlanmasından sonraki ilk 16 gün içinde 65 milyondan fazla kişi diziye göz attı. Bu rakam, 2022'de Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden sonra en iyi başlangıç olarak kaydedildi.

Ayrıca Fallout'un bu süre zarfında Prime Video'nun dünya genelinde en çok izlenen içeriği olduğu ve 170 ülkede bir numara olduğu belirtildi.

Dizi, özellikle Britanya, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerde büyük ilgi gördü. Amazon, 18-34 yaş arası yetişkinler arasında en popüler dizi olduğunu ve izleyicilerin %60'ının ABD dışında yaşadığını belirtiyor.

Eleştirmenler de diziyi olumlu karşıladı. Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerin değerlendirmelerine göre 100 üzerinden 93 puan alan Fallout, benzersiz ve eğlenceli bir yapım olarak öne çıkıyor.



2. SEZON ONAYI ALDI MI?

Independent Türkçe'nin haberine göre, Amazon, dizinin ikinci sezonuna onay verdi ve hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Dizi video oyunu serisinin aynı adını taşıyor ve kıyametten 200 yıl sonrasını konu alıyor. Lüks nükleer sığınak sakinleri, yüzeyde karşılaştıkları karmaşık ve vahşi dünyaya ayak uydurmaya çalışıyorlar.

Fallout, başrolde Ella Purnell'in yanı sıra Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Walton Goggins, Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan ve Xelia Mendes-Jones gibi birçok yetenekli oyuncuyu barındırıyor.