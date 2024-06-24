Amazon, ChatGPT'ye rakip geliştiriyor

Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:22

Güncelleme: 24.06.2024 - 23:22

ChatGPT ile yeni bir yapay zeka devrimi başlamıştı. Ortaya yeni atılan iddialara göreyse Amazon, Metis kod adına sahip ChatGPT rakibi bir servis üzerinde çalışıyor. Business Insider'ın aktardığına göre yapay zeka servisi güncel bilgilerle eğitiliyor ve belirli görevleri otomatik hale getirebilecek kapasiteye sahip olacak.

AMAZON'UN YAPAY ZEKA SERVİSİ GELİŞTİRİLİYOR

Metis adı verilen bu sistem tıpkı ChatGPT gibi kullanıcıların sorularına metin ve görüntü tabanlı cevaplar verebilecek. Doğal dil anlama ve kullanma becerilerine sahip olacak Metis'in ücretsiz olup olmayacağı henüz belli değil.

ChatGPT gibi ücretli ve ücretsiz versiyonlarının olması beklenen servisin iddialı olacağı söyleniyor.