Amazon da kullanıcılarını reklama boğmaya başlayacak
Kısa bir süre önce hem Apple'ın hem de YouTube'un farklı şekillerde reklamlar kullanmaya başlayacağını öğrenmiştik. Şimdiyse sırada Amazon var. İşte detaylar:
Popüler hizmetler sunan Amazon, milyonlarca kişinin tercih ettiği platformlara ev sahipliği yapıyor. Şirket yeni yaptığı bir açıklamaya göre doğrudan satıcıların ve markaların müşterilerine ücretsiz olarak tanıtım e-postaları atmalarına olanak sağlayacağını duyurdu.
Amazon'un bu yeni hamlesi kullanıcıların e-postaya boğulmasına neden olabilir
Amazon'un dışında şu anda neredeyse şirketlerin tamamı e-postalar ile kampanyalarını duyuruyor. İşte bu noktada Amazon için gelen yeni özellik, oradaki satıcıların ücretsiz bir şekilde potansiyel müşterileriyle buluşmasını sağlayacak. Bu nedenle e-posta kutuları da çok daha fazla dolacak gibi duruyor.
Yeni açıklamanın detaylarına göre satıcılar yakın zaman içinde kendilerinden alışveriş yapan müşterilerine bu e-postaları gönderebilecekken, düzenli olarak alışveriş yapan kişilere de gönderebilecek.
Amazon bunun için 'Tailored Audiences' adlı bir araç sunacak ve ABD'deki tüm satıcılar da 2023 yılının başında bu hizmeti kullanmaya başlayacak deniyor. Türkiye'de ise bu özelliğin açılıp açılmayacağı henüz belli değil.
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