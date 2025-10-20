Amazon'da yüzlerce uygulama ve sitede kesintiye yol açan sorun giderildi

Şirket birçok hizmetin düzgün bir şekilde çalışması gerektiğini, tam anlamıyla geri dönüşün ise zaman alabileceğini kaydetti.

Kesinti yüzünden grafik tasarım yazılımı Canva, dil öğrenme uygulaması Duolingo, geçici mesajlaşma uygulaması Snapchat ve video görüşmeler için kullanılan Zoom'un aralarında olduğu yüzlerce internet hizmetine erişimde sorun yaşandı.

Dünya genelinde internet kesintilerini takip eden Downdetector'ın sahibi Oakla, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren dört milyon kesinti bildirimi aldıklarını söyledi.

Buna göre dünya çapında her gün ortalama 1,8 milyon kesinti bildiriliyor.

Oakla, 500'den fazla şirketle ilgili bildirim aldıklarını ekliyor.

Downdetector'a göre sadece İngiltere'de kesintinin başladığı iki saatte 400 binden fazla bildirim yapıldı.

Amazon Web Services nedir?

Amazon Web Services (AWS) teknoloji devi Amazon'un bulut bilişim birimi. Servis büyük şirketlere ait milyonlarca internet sitesi ve platformu tarafından kullanılıyor.

Telefonunuzdaki uygulamaların birçoğu AWS veri merkezlerinde çalıştırılıyor.

AWS, olası sorunları paylaştığı hizmet durumu sayfasında "taleplere yanıt vermede belirgin hata oranları" olduğunu doğruladığını söylüyor.

Sorunun kaynaklarından birinin US-EAST-1 (ABD Doğu -1) bölgesindeki olduğu belirtiliyor.

Sorun neden kaynaklanıyor?

Amazon konuyla ilgili açıklamasında sorunun US-EAST-1 bölgesinde DynamoDB API'ının DNS çözümlemesiyle ilgili olduğunu düşündüklerini söyledi.

DNS, İngilizce Domain Name System'in (Alan Adı Sistemi) kısaltması ve internetin telefon rehberi olarak tanımlanıyor.

İnternet sitelerinin isimlerini IP adresleri olarak adlandırılan sayılara tercüme ederek bilgisayarlar arası iletişimi sağlıyor.

Bu sistem internet kullanımında temel işlevlerden biri. Sorun yaşandığında internet tarayıcıları istenen içeriğin yerini bulamıyor.

Hangi uygulamalar etkilendi?

Kesintinin henüz net olarak kaç uygulamayı ve internet sitesini etkilediğini söylemek mümkün değil. Ancak Downdetector'a göre liste epey uzun: