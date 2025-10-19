Apple, iPhone Air'ın üretimini azaltabilir

Apple'ın eylül ayının başında tanıtmış olduğu iPhone Air modeli, daha düşük batarya kullanımı ve tek bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu da diğer modeller ile arasındaki farkı açıyor.

Öte yandan iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'e yönelik yüksek talebe karşılık iPhone Air'e yöneliş oldukça düşük kaldı.

Telefonun öne çıkan özelliği en ince iPhone olmasıydı. İnce ve güçlü bir iPhone tanıttıklarını söyleyen Apple, bu konuda bir talep olmamasına rağmen böyle bir cihaz tanıttığı için eleştirildi.

Bunun yanı sıra telefon en ince iPhone olsa da kullanıcıların neredeyse tamamı telefonlarını kılıfsız kullanmıyor. iPhone Air ise kılıflı kullanıldığında inceliğinin bir anlamı kalmıyor. Apple tarafından hazırlanan ekstra batarya haznesi olan MagSafe ise kılıfa takılıyor ve telefonun batarya ömrünü uzatıyor ancak telefon yine kalınlaşıyor.

iPhone Air Türkiye'de yaklaşık 100 TL'ye satılıyor ve diğer iPhone 17'lerle rekabet etmiyor bile.