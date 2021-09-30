Amazon ev tipi akıllı robotunu tanıttı

30 Eylül 2021 Perşembe, 10:43

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından ve teknoloji şirketlerinden Amazon, ilk ev tipi robotunu tanıttı.

Yapay zekaya sahip sesli asistan Alexa teknolojisi ile donatılan ev robotunun adı: Astro.

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, Astro uzaktan da kontrol edilebiliyor ve evde yaşayan hayvanların ya da insanların kontrolü ya da güvenliği amacıyla kullanılabilecek.

Astro’nun güvenlik amacıyla evde devriye yapabileceği ve normal olmayan bir durumla karşılaştığında kullanıcısına bildirimler göndereceği de ifade edildi.

Büyük bir ekran ile donatılmış olan Astro’nun bir de denizaltılardakine benzeyen ve kafasından çıkan periskop şeklinde bir kamerası bulunuyor.

Şimdilik sadece ABD’de kısa bir süre 999 dolar 99 sent fiyatla satılacağı açıklanan ev robotu yıl sonunda teslim edilmeye başlanacak ve fiyatı da belli bir sürenin ardından bin 449 dolara çıkacak.

Daha önce de birçok farklı markanın denediği ev tipi robotlar özellikle yüksek fiyatları sebebiyle genele yayılamadan sona ermişti.

Bu alana Amazon’un rekabetçi bir fiyatlamayla giriş yapması bu piyasaya ciddi bir ivme kazandırabilir.

Videolu etkinliğinde ev tipi robot dışında yenilenen diğer ürünlerini de tanıtan Amazon, akıllı hoparlör serisinden yeni Echo, spor bandı ve güvenlik ürünlerine kadar diğer güncellemeleri de paylaştı.

Kaynak: NTV