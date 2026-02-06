OpenAI, GPT-5.3-Codex'i tanıttı

OpenAI, yapay zeka çalışmalarını artırırken yazılım geliştirme süreçlerine odaklanan yeni nesil modelini duyurdu. GPT-5.3-Codex olarak adlandırılan bu model, yalnızca kod üretmeyi sağlamıyor aynı zamanda yazılım sürecinin tamamında rol üstlenmesi için geliştirilmiş.

OpenAI'ın açıkladığına göre GPT-5.3-Codex kendi geliştirme sürecinde aktif rol oynamış ve önceki modellere göre yüzde 25 daha hızlıymış.

Yeni model GPT-5.3-Codex'e web arayüzü ve yeni macOS masaüstü uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Paylaşılan performans testi sonuçlarına göre GPT-5.3-Codex, GPT-5.2-Codex ve GPT-5.2 modelini geçiyor. Modelin, daha yüksek başarı oranlarını elde etmesinin yanı sıra daha tutarlı ve verimli çalıştığı da belirtildi.