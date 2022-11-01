Amazon Music, Prime abonelerine ücretsiz oldu

Amazon, müzik uygulamasının tüm içeriğini Amazon Prime kullanıcılarına ücretsiz olarak açtı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 23:23
Amazon Music, Prime abonelerine ücretsiz oldu
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Amazon'un müzik servisi Amazon Music içeriklerinin tamamı Prime üyeleri için açıldı. Ücretsiz olarak direkt Prime hesabın içine dahil olan servis, kullanıcılara aslında tamamen 'premium' hesabın özelliklerini sunmuyor.

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Ücret ödenerek sahip olunan özelliklerin olmayacağı yeni standart Amazon Music servisinde kullanıcılar parçaları yalnızca karışık çal butonu ile dinleyebilecek. Eğer isterlerse premium hesaba geçiş yapabilecekler.

Öte yandan bu hizmet şu anda Türkiye'de açık değil ve yakın zamanda gelip gelmeyeceği bilinmiyor.


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