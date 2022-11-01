Amazon Music, Prime abonelerine ücretsiz oldu
Amazon, müzik uygulamasının tüm içeriğini Amazon Prime kullanıcılarına ücretsiz olarak açtı.
Amazon'un müzik servisi Amazon Music içeriklerinin tamamı Prime üyeleri için açıldı. Ücretsiz olarak direkt Prime hesabın içine dahil olan servis, kullanıcılara aslında tamamen 'premium' hesabın özelliklerini sunmuyor.
AMAZON, SPOTIFY VE APPLE MUSIC İLE REKABET İÇİN HAZIRLANIYOR
Ücret ödenerek sahip olunan özelliklerin olmayacağı yeni standart Amazon Music servisinde kullanıcılar parçaları yalnızca karışık çal butonu ile dinleyebilecek. Eğer isterlerse premium hesaba geçiş yapabilecekler.
Öte yandan bu hizmet şu anda Türkiye'de açık değil ve yakın zamanda gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifanın ardından dikkat çeken çıkış
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Seçmen kimi istiyor?
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Siyasete yakışmayan üslup!
- Anne ile oğlu balkonda vuruldu
- Cumhuriyetle kavga edilmez