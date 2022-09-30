Amazon Prime Gaming'ten ücretsiz oyunlar! Tam 761 TL değerinde

30 Eylül 2022 Cuma, 09:45

Steam ve Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunlara ve inanılmaz indirimlere alıştık ancak bir diğer yanda Amazon Prime Gaming de var. Amazon Prime Gaming ekim ayı ücretsiz oyunları ortaya çıktı. Toplam değeri 761 TL olan üç oyun oldukça popüler ve oyunseverlerin de takip ettiği oyunlar.

Amazon Prime Gaming ekim ayı ücretsiz oyunlar

Amazon Prime bildiğiniz üzere ülkemizde abonelik hizmeti veriyor. Amazon Prime içinde ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi hizmetler de sunuluyor. Gaming tarafında her ay oyun dağıtan platformun ekim ayında vereceği üç oyun öncesinde sızdırıldı.

Amazon Prime Gaming tarafından verilecek oyunlar:

Fallout 76 normalde 349 TL

Middle-earth: Shadow of War normalde 67 TL

Total War: Warhammer II normalde 345 TL