Amazon Prime Gaming'ten ücretsiz oyunlar! Tam 761 TL değerinde
Amazon Prime Gaming ekim ayında oyunseverlere sunmayı planladığı üç oyunu duyurdu. Oyunların toplam fiyatı 761 TL!
Steam ve Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunlara ve inanılmaz indirimlere alıştık ancak bir diğer yanda Amazon Prime Gaming de var. Amazon Prime Gaming ekim ayı ücretsiz oyunları ortaya çıktı. Toplam değeri 761 TL olan üç oyun oldukça popüler ve oyunseverlerin de takip ettiği oyunlar.
Amazon Prime Gaming ekim ayı ücretsiz oyunlar
Amazon Prime bildiğiniz üzere ülkemizde abonelik hizmeti veriyor. Amazon Prime içinde ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi hizmetler de sunuluyor. Gaming tarafında her ay oyun dağıtan platformun ekim ayında vereceği üç oyun öncesinde sızdırıldı.
Amazon Prime Gaming tarafından verilecek oyunlar:
Fallout 76 normalde 349 TL
Middle-earth: Shadow of War normalde 67 TL
Total War: Warhammer II normalde 345 TL
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