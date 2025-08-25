Amazon Prime Gaming ağustos ayının sonunda 3 ücretsiz oyun veriyor

Amazon Prime Gaming için sunulan yeni ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu hafta kısa süreliğine 3 ücretsiz oyunu kütüphaneye ekleme imkanı var.

Heroes of Loot 2, Fantasy Empires ve City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition olarak açıklanan oyunlar 28 Ağustos'tan sonra erişilebilir olacak.

Daha önce de Sid Meier’s Civilization III Complete, Silver Box Classics, Filthy Animals | Heist Simulator, FATE: The Traitor Soul, THIEF: Definitive Edition, Tin Hearts, Necroking, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective gibi oyunlar olmak üzere onlarca oyun eklenmişti.