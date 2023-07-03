Temmuz ayında Amazon Prime Gaming için ücretsiz oyunlar
Farklı platformlar oyunseverler için ücretsiz oyunlar veriyor. Temmuzda da Amazon Prime Gaming için yeni ücretsiz oyunlar açıklandı.
Amazon Prime'ın oyun hizmetine dahil olan 'gaming' her ay yeni oyunları kullanıcılarıyla buluşturuyor. Steam ve Epic Games tarafında olduğu gibi burada da bazı oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor.
Amazon uygulaması üzerinden sunulan oyunlar direkt indirilerek oynanabiliyor. Temmuz ayı için olan oyunlar da bu kapsamda belli oldu.
Abonelik ücretini yeni güncelleyen Amazon hizmetini Türkiye'de 39 TL'ye sunuyor.
- 6 Temmuz / Cook, Serve, Delicious! 3?!
- 6 Temmuz / Shovel Knight: Showdown
- 10 Temmuz / STAR WARS: The Force Unleashed
- 13 Temmuz / NAIRI: Tower of Shirin
- 20 Temmuz / Wytchwood
- 27 Temmuz / Lunar Axe
Şu anda mevcut olan oyunlar ise sırasıyla şu şekilde: Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition.
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