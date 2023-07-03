Temmuz ayında Amazon Prime Gaming için ücretsiz oyunlar

Yayınlanma: 03.07.2023 - 08:55

Güncelleme: 03.07.2023 - 08:55

Amazon Prime'ın oyun hizmetine dahil olan 'gaming' her ay yeni oyunları kullanıcılarıyla buluşturuyor. Steam ve Epic Games tarafında olduğu gibi burada da bazı oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor.

Amazon uygulaması üzerinden sunulan oyunlar direkt indirilerek oynanabiliyor. Temmuz ayı için olan oyunlar da bu kapsamda belli oldu.

Abonelik ücretini yeni güncelleyen Amazon hizmetini Türkiye'de 39 TL'ye sunuyor.

6 Temmuz / Cook, Serve, Delicious! 3?!

6 Temmuz / Shovel Knight: Showdown

10 Temmuz / STAR WARS: The Force Unleashed

13 Temmuz / NAIRI: Tower of Shirin

20 Temmuz / Wytchwood

27 Temmuz / Lunar Axe

Şu anda mevcut olan oyunlar ise sırasıyla şu şekilde: Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition.