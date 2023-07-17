Amazon Prime Video’da Watch Party nasıl yapılır?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:48

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:48

Amazon dijital yayın platformu Prime Video'ya yaptığı yatırımlar ile kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Prime Video kullanıcıları son zamanlarda arkadaşları ile beraber dizi izlemek için 'Watch Party' özelliğinin nasıl kullanılacağını merak ediyor. Watch Party özelliğini kullanmak için ekstra bir eklenti gereksinimi bulunmuyor.

WATCH PARTY NASIL YAPILIR?

Kullanıcıların ilk olarak arkadaşları ile izlemek istedikleri film ve dizinin sayfasına giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra dizinin ana sayfasında yer alan 'Watch Party Oluştur' seçeneğine tıklamalılar. Daha sonra kullanıcılar açılan çıkan ekrandan oluşturduğunuz odanın odaya isim belirlemeliler.

Bu adımlardan sonra oluşturulan odaya başkalarını davet etmek için bir 'davet linki' veriliyor. Kullanıcılar bu linki beraber izlemek istedikleri arkadaşları ile paylaşmalılar. Bu aşamadan sonra paylaşılan kişinin Prime Video hesabı bulunuyorsa 'Watch Party' özelliğini kullanarak beraber izlemeleri mümkün oluyor.

Oluşturulan bu odaya en fazla 100 kişi katılabiliyor. Aynı zamanda odanın içinde bir sohbet bölümü de bulunuyor. Buradan da odada bulunan kişiler ekstra bir uygulamaya gerek kalmadan sohbet edebiliyor.