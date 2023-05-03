‘Citadel’ dizisi Prime Video’da başladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:57

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:02

Başrollerini Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas'ın paylaştığı Stanley Tucci ve Lesley Manville’in de kadrosunda yer aldığı çığır açan casus dizisi Citadel 28 Nisan'da Prime Video'da başladı.

240'TAN FAZLA ÜLKEDE YAYIMLANACAK

Dizi, 26 Mayıs'a kadar her cuma günü haftalık olarak yayımlanacak yeni bölümleriyle izleyici karşısına gelecek. Dramanın baş yapımcısı Russo Brothers ve dizi sorumlusu David Weil. Dizide Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci ve Lesley Manville gibi isimler birlikte rol alıyor. Citadel, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede yayımlanacak.