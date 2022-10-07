'Bergen' Amazon Prime Video'da yayına girdi
Son dönemlerin en çok izlenen filmlerinden Bergen, artık dijital platformda. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı yapım, 7 Ekim Cuma itibarıyla Amazon Prime Video’da yayınlandı.
Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını ise Mine Şengöz'ün üstlendiği 'Bergen', bugünden itibaren Amazon Prime Video’da izleyicilerle buluşacak.
TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN YERLİ FİLMLERİNDEN
Filmde Farah Zeynep Abdullah'a, Bergen'i katleden Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu'nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor.
4 Mart 2022'de vizyona giren "Bergen", toplamda 5 milyon 484 bin 798 seyirci tarafından izlendi.
2022 yılının en çok izlenen filmi olan "Bergen", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8. sırada bulunuyor.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması