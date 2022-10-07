'Bergen' Amazon Prime Video'da yayına girdi

07 Ekim 2022 Cuma, 11:34

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını ise Mine Şengöz'ün üstlendiği 'Bergen', bugünden itibaren Amazon Prime Video’da izleyicilerle buluşacak.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN YERLİ FİLMLERİNDEN

Filmde Farah Zeynep Abdullah'a, Bergen'i katleden Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu'nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor.

4 Mart 2022'de vizyona giren "Bergen", toplamda 5 milyon 484 bin 798 seyirci tarafından izlendi.

2022 yılının en çok izlenen filmi olan "Bergen", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8. sırada bulunuyor.