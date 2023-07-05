Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk Prime Video'nun yeni dizisinde bir araya geliyor
Prime Video'nun ilk yerli orijinal dizisi "Kanlı Yayın"ın başrolleri belli oldu.
Prime Video'nun ilk yerli orijinal dizisi "Kanlı Yayın" oldu. "Kanlı Yayın"da başrolleri Bergüzar Korel ile Caner Cindoruk üstlenecek. Proje tasarımını Selim Erkul'un yaptığı, senaryosunu Hilal Yıldız ve Nazlı Sunlu Kaçan'ın kaleme aldığı dizi, televizyon programlarına cinayet vakalarını inceleyen bir sunucuyu konu alıyor.
KANLI YAYIN DİZİSİNİN KADROSU BELLİ OLDU MU?
Prime Video'da yayımlanacak olan Kanlı Yayın dizisinin oyuncuları ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kadro ile ilgili belli olan iki kişi var. Bu isimler ise; Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk.
Bergüzar Korel, Neslihan Turhan adlı bu sunucuya hayat verirken, Caner Cindoruk, Nejat adındaki polis komiserine hayat verecek. Toplamda sekiz bölümden oluşacak "Kanlı Yayın"ın yönetmen koltuğunda "Ayla", "Türk İşi Dondurma" gibi yapımları yöneten Can Ulkay oturuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Saray'da Koç ailesini ağırladı
- 'Çok şaşırdığım tarikat buluşması...'
- İYİ Parti'nin A Takımı belli oldu
- Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu!
- Beyanname ve bildirim verme süresi uzatıldı
- Memur maaşında yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- Refah paysız maaş zamları belli oldu!
- Bazı vekiller grup toplantısına katılmadı
- Meclis'te 'Yanardağ' gerilimi