Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk Prime Video'nun yeni dizisinde bir araya geliyor

Prime Video'nun ilk yerli orijinal dizisi "Kanlı Yayın"ın başrolleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:06
Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk Prime Video'nun yeni dizisinde bir araya geliyor
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Prime Video'nun ilk yerli orijinal dizisi "Kanlı Yayın" oldu. "Kanlı Yayın"da başrolleri Bergüzar Korel ile Caner Cindoruk üstlenecek. Proje tasarımını Selim Erkul'un yaptığı, senaryosunu Hilal Yıldız ve Nazlı Sunlu Kaçan'ın kaleme aldığı dizi, televizyon programlarına cinayet vakalarını inceleyen bir sunucuyu konu alıyor.

KANLI YAYIN DİZİSİNİN KADROSU BELLİ OLDU MU?

Prime Video'da yayımlanacak olan Kanlı Yayın dizisinin oyuncuları ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kadro ile ilgili belli olan iki kişi var. Bu isimler ise; Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk.

Bergüzar Korel, Neslihan Turhan adlı bu sunucuya hayat verirken, Caner Cindoruk, Nejat adındaki polis komiserine hayat verecek. Toplamda sekiz bölümden oluşacak "Kanlı Yayın"ın yönetmen koltuğunda "Ayla", "Türk İşi Dondurma" gibi yapımları yöneten Can Ulkay oturuyor.



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