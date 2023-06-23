Amazon toplam değeri 500 TL olan 4 oyunu ücretsiz veriyor
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon'un, Prime Gaming adlı oyun servisinde 4 adet oyunun ücretsiz olacağı açıklandı. Oyunların arasında 2022'de çıkan aksiyon-bilim kurgu türünde yer alan Prey'de bulunuyor.
Amazon, Prime adlı abonelik sistemine kullanıcı çekmek sunduğu imkanlardan biri olan Prime Gaming adlı servisinde ücretsiz oyunlar ve içerikler sağlıyor.
Açıklanan bilgilere göre bu ay Amazon, Prime Gaming abonelerine özel olarak 4 adet 500 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı.
Bu oyunların arasında 2022 yılında çıkan AAA kalitede yer alan Prey'de bulunuyor.
Amazon'un ücretsiz vereceği bütün oyunların listesi ise şöyle:
|OYUN
|FİYAT (STEAM)
|TARİH
|Prey
|259 TL
|21 Haziran
|Baldur's Gate II: Enhanced Edition
|190 TL
|27 Haziran
|Shovel Knight Showdown
|19,99 TL
|6 Temmuz
|Star Wars: The Force Unleashed
|32,00 TL
|10 Temmuz
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