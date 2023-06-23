Amazon toplam değeri 500 TL olan 4 oyunu ücretsiz veriyor

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon'un, Prime Gaming adlı oyun servisinde 4 adet oyunun ücretsiz olacağı açıklandı. Oyunların arasında 2022'de çıkan aksiyon-bilim kurgu türünde yer alan Prey'de bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:37
Amazon toplam değeri 500 TL olan 4 oyunu ücretsiz veriyor
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Amazon, Prime adlı abonelik sistemine kullanıcı çekmek sunduğu imkanlardan biri olan Prime Gaming adlı servisinde ücretsiz oyunlar ve içerikler sağlıyor.

Açıklanan bilgilere göre bu ay Amazon, Prime Gaming abonelerine özel olarak 4 adet 500 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı.

Bu oyunların arasında 2022 yılında çıkan AAA kalitede yer alan Prey'de bulunuyor. 

Amazon'un ücretsiz vereceği bütün oyunların listesi ise şöyle: 

OYUN FİYAT (STEAM) TARİH
Prey 259 TL 21 Haziran
Baldur's Gate II: Enhanced Edition 190 TL 27 Haziran
Shovel Knight Showdown 19,99 TL 6 Temmuz
Star Wars: The Force Unleashed 32,00 TL 10 Temmuz

 


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