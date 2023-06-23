Amazon toplam değeri 500 TL olan 4 oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:37

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:37

Amazon, Prime adlı abonelik sistemine kullanıcı çekmek sunduğu imkanlardan biri olan Prime Gaming adlı servisinde ücretsiz oyunlar ve içerikler sağlıyor.

Açıklanan bilgilere göre bu ay Amazon, Prime Gaming abonelerine özel olarak 4 adet 500 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı.

Bu oyunların arasında 2022 yılında çıkan AAA kalitede yer alan Prey'de bulunuyor.

Amazon'un ücretsiz vereceği bütün oyunların listesi ise şöyle: