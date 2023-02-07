Amazon, Türkiye'deki deprem felaketi için yardım gönderecek

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:59

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:12

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de meydana gelen şiddetli depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan ve arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiği felaketin ardından teknoloji şirketleri de yardımlarını açıklamaya başladı.

Daha önce Apple ve Google gibi şirketlerin destek mesajlarını paylaşmasının ardından Amazon da kargo tedarik zincirini kullanarak İstanbul merkezinden depremin etkilediği bölgelere yardım göndereceğini duyurdu.

AMAZON GEREKLİ İHTİYAÇLARI DEPREMZEDELERE ULAŞTIRMAK İSTİYOR

Amazon'un blog yazısında paylaştığı gibi şirket, Türkiye'deki lojistik ve teslimat ağını depremzedelere ulaşmak için kullanacak.

Amazon'un Afet Yardım Programı başkanı Abe Diaz tarafından yapılan açıklamada, şirketin anında teslimat ağının depremzedeler için kullanımının yalnızca bir başlangıç olduğu, ilerleyen günlerde afet yardım gruplarıyla da çalışarak, depremden etkilenen bölgelere hızlı bir şekilde; battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, bebek bezi, bebek mamasının yanında ilaç ve diğer acil durum ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının sağlanacağını aktardı.

Yapılan açıklamada 8 Şubat Çarşamba günü(yarın) ilk tırların yola çıkması bekleniyor.

Öte yandan Trendyol da gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve hijyen ürünleri taşıyan tırların AFAD koordinasyonunda afet bölgesine doğru yola çıktığını duyurdu. Deprem bölgesinde yerel yönetimlerle beraber hareket edileceğini duyuran şirket, Trendyol Go aracılığıyla yemek dağıtımlarının başladığı ve Trendyol Express depolarının acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için de hazır hale getirildiğini de aktardı.