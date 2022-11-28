Amazon Prime Gaming'in aralık ayı oyunları sızdırıldı
Amazon'un platformu Prime Gaming'in aralık ayında abonelerine ücretsiz olarak sunulacağı oyunlar sızdırıldı.
Steam, Epic Games ya da PlayStation, Xbox neredeyse bütün oyun platfromlarında oyunseverlere kısa süreli de olsa ücretsiz olarak sunulan bazı oyunlar oluyor. Prime Gaming tarafında da abone olanlara özel aralık ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar, Amazon açıklamadan sızdırıldı.
AMAZON PRIME GAMING TARAFINDAN ÜCRETSİZ VERİLECEK OYUNLAR
Amazon her ayın sonunda bir sonraki ay için abone olan kullanıcılarına oyunlar veriyor. Şirketin açıklamasından önce sızdırılan oyunlar arasında Banners of Ruin, Doors: Paradox, Quake, Spinch ve A Tale of Two Sons gibi oyunlar yer alıyor.
Hatırlayacağnız üzere kasım ayında Fallout New Vegas Ultimate Edition ve WRC 9 FIA World Rally Championship dahil 7 oyun sunulmuştu.
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