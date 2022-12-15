Amazon, God of War serisini diziye dönüştürecek
God of War Ragnarök ile bu yıl önemli çıkış yapan serinin Amazon Prime Video için diziye dönüştürüleceği duyuruldu.
Popüler oyun serilerinin birkaç yıldır dizilere ve filmlere dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bir süre önce Netflix Witcher serisini diziye uyarlamış ve oldukça beğenilmişti, Amazon da God of War serisi için çalışmaları başlattı. Oyunun, geliştirilmesinde çalışan isimlerden birisi olan Cory Barlog, Twitter üzerinden konu hakkında paylaşım yaptı.
Barlog, Deadline'ın haberini paylaşarak olayı doğrulamış oldu.
GOD OF WAR DİZİYE DÖNÜŞÜYOR
Oyunun diziye uyarlanacağının duyurulmasının ardından ise bazı eleştiriler de gelmeye başladı. Hatırlarsanız büyük sükse yapması beklenen ve Amazon Prime Video imzalı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, serinin filmlerine kıyasla pek de beğenilmemişti. Bu sebeple oyunun tutkunları ve seriye hakim olan kişiler Amazon'un God of War oyununu iyi bir şekilde diziye uyarlayamayacağını düşünüyor.
İşte Amazon'un haberlerin çıkmasının ardından duyurduğu paylaşım:
God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k— Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022
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